Российские войска нанесли ракетный удар по месту дислокации командного состава группировки ВСУ «Херсон» Фото: кадр из видео

Вооруженные силы России нанесли удар по месту дислокации командного состава объединенной группировки войск украинской армии «Херсон», цели удара были достигнуты, сообщает Министерство обороны РФ.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как писал сайт KP.RU, накануне Воздушно-космические войска России нанесли удар по пунктам дислокации подразделений резервов Вооруженных сил Украины. Российским войскам в результате удара удалось пресечь выдвижение резервов ВСУ в районы боевых действий.

Ранее российские войска нанесли удар с моря по пунктам дислокации резервов ВСУ, не позволив им выдвинуться к местам столкновений.