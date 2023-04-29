Медведев обратил внимание Маска на блокировку своей записи в Twitter об отношениях с Польшей

Медведев обратил внимание Илона Маска на двойные стандарты в социальной сети Twittet. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация социальной сети Twitter заблокировала запись заместителя председателя российского Совбеза Дмитрия Медведева в его англоязычном аккаунте. В своем твите Медведев на фоне захвата в Варшаве школы при российском посольстве поставил вопрос о целесообразности сохранения дипотношений с Польшей. Политик обратил внимание владельца соцсети Илона Маска на двойные стандарты Twitter, где записи с призывом к уничтожению России не блокируются.

«Администрация Twitter ограничила показ моей последней записи в английском аккаунте из-за нарушений каких-то правил. При этом записи с призывом уничтожить Россию - это вроде как в рамках правил площадки», - написал Медведев, сопроводив запись фразой «И как тебе такое, @elonmusk?».

Российский политик также упомянул в своем посте экс-президента США Дональда Трампа, аккаунт которого в Twitter был заблокированным в течение года.

Напомним, Дмитрий Медведев призвал к разрыву дипломатических отношений с Польшей, отметив, что это государство не должно существовать для России, пока у власти там находятся русофобы.

Также сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал не игнорировать «даже бредовые выступления» Владимира Зеленского о намерении «захватить Крым» и полностью разгромить киевский режим.