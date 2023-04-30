Российские зенитчики сбили «Байрактар», который корректировал огонь артиллерии ВСУ

Российские военные сбили беспилотник "Байрактар", назвав его достаточно легкой целью. Фото: Александр КОЦ

Беспилотник «Байрактар», который корректировал артиллерийский огонь ВСУ, уничтожен российскими зенитчиками Западного военного округа. Об этом рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным «Ректор».

«Ректор» уточнил, что украинский беспилотник был поражен одной ракетой и отметил, что подобные БПЛА являются достаточно легкой целью для российских ЗРК.

«Расхваленные «Байрактары» прекрасно наш комплекс уничтожает. Это в принципе полуучебная цель, на полигонах мы обстреливаем более тяжелые цели», - сказал он агентству.

Ранее губернатор Богомаз рассказал, что в одном из сел Брянской области погибли два мирных жителя и разрушен дом после удара ВСУ. Еще один человек пострадал.

Также сообщалось, что российские военные в Артемовске уничтожили группу украинских боевиков, которые пытались установить перед передним краем контейнеры, в которых, предположительно, содержались химические вещества. Инцидент произошел в западной части Артемовска. Украинские боевики при этом были в костюмах полной химзащиты.