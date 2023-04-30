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НовостиПолитика30 апреля 2023 2:06

Российские зенитчики сбили «Байрактар», который корректировал огонь артиллерии ВСУ

Российский военнослужащий рассказал, что «Байрактары» являются легкой целью для зенитчиков
Мария ПАВЛОВА
Российские военные сбили беспилотник "Байрактар", назвав его достаточно легкой целью.

Российские военные сбили беспилотник "Байрактар", назвав его достаточно легкой целью.

Фото: Александр КОЦ

Беспилотник «Байрактар», который корректировал артиллерийский огонь ВСУ, уничтожен российскими зенитчиками Западного военного округа. Об этом рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным «Ректор».

«Ректор» уточнил, что украинский беспилотник был поражен одной ракетой и отметил, что подобные БПЛА являются достаточно легкой целью для российских ЗРК.

«Расхваленные «Байрактары» прекрасно наш комплекс уничтожает. Это в принципе полуучебная цель, на полигонах мы обстреливаем более тяжелые цели», - сказал он агентству.

Ранее губернатор Богомаз рассказал, что в одном из сел Брянской области погибли два мирных жителя и разрушен дом после удара ВСУ. Еще один человек пострадал.

Также сообщалось, что российские военные в Артемовске уничтожили группу украинских боевиков, которые пытались установить перед передним краем контейнеры, в которых, предположительно, содержались химические вещества. Инцидент произошел в западной части Артемовска. Украинские боевики при этом были в костюмах полной химзащиты.