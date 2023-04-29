СМИ: под Артемовском боевики ВСУ в химзащите пытались установить неизвестные контейнеры

Украинские боевики в костюмах химзащиты пытались установить контейнеры с химическими веществами на передовой в Артемовске. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Российские военные в Артемовске уничтожили группу украинских боевиков, которые пытались установить перед передним краем контейнеры, в которых, предположительно, содержались химические вещества. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что инцидент произошел в западной части Артемовска. Украинские боевики при этом были в костюмах полной химзащиты.

Ранее сообщалось, что российские военные загнали в ловушку подразделение ВСУ на Авдеевском направлении. В итоге ВС РФ нанесли огневое поражение по войскам противника.

Также российские военные сбили под Энергодаром используемый ВСУ американский беспилотник. Он использовался для ведения разведки и подготовки к диверсионным операциям.

Тем временем российские войска уничтожили более 575 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении. Украинские силы потеряли также несколько танков, машин и артиллерийских установок.