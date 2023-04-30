Губернатор Богомаз: В Брянской области погибли два мирных жителя и разрушен дом после удара ВСУ

Два человека погибли после обстрела ВСУ Брянской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два человека погибли в Брянской области после обстрела со стороны ВСУ. Об этом в ночь на 30 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, речь идет об обстреле поселка Суземка. Здесь ударом украинских войск полностью уничтожен жилой дом.

«В результате нанесенного украинскими националистами удара, к сожалению, погибли двое мирных жителей. По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения», - написал Богомаз в Telegram, добавив, что еще один человек пострадал.

Ранее администрация Новой Каховки сообщила о жесточайшем обстреле со стороны ВСУ. Несколько населенных пунктов остались без света.

Тем временем российские средства ПВО сбили два беспилотника над Крымом.

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