Житель Артемовска рассказал, как боевики ВСУ обстреливали жилые кварталы. Фото: Александр КОЦ

ВСУ почти год обстреливали жилые кварталы Артемовска. Об этом рассказал эвакуированный из города мирный житель Дмитрий Чекалин.

По словам Чекалина, украинские боевики использовали установленные на автомобилях класса пикап так называемые «блуждающие минометы». Оборудованные минометами автомобили не имели опознавательных знаков и скрытно передвигались по Артемовску в темное время суток, рассказал эвакуированный.

«Я лично видел белые Mitsubishi, на них стоял миномет. Не могу сказать точный калибр, но скорее всего, это была «восьмидесятка» или 120-й — в кузове. Они ездили в основном ночью. Они были без шевронов и они стреляли именно с минометов, кидали по городу», - рассказал Чекалин агентству РИА Новости, добавив, что такая ситуация продолжалась с июня 2022 года, а он сам был свидетелем гибели двух человек при таком обстреле.

Ранее российские зенитчики сбили «Байрактар», который корректировал огонь артиллерии ВСУ.

Также сообщалось, что российские военные в Артемовске уничтожили группу украинских боевиков, которые пытались установить перед передним краем контейнеры, в которых, предположительно, содержались химические вещества. Инцидент произошел в западной части Артемовска. Украинские боевики при этом были в костюмах полной химзащиты.