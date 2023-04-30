Эксперт Альтштейн допустил начало очередной волны COVID-19 в России в мае 2023 года

Эксперт рассказал, что в мае в России возможен всплеск заболеваемости коронавирусом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Очередная волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может начаться в мае 2023 года. Такое развитие событий допустил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Эксперт отметил, что новая волна COVID-19 «не будет значительной», а максимальное число заболевших коронавирусом на пике предположительного подъема заболеваемости может составить 10-20 тысяч человек, пишет ТАСС.

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