Власти Британии планируют закупить для Украины ракеты дальностью до 300 км Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Великобритании в рамках Международного фонда помощи Украины (IFU) планируют закупить для Украины современное вооружение, в том числе дальнобойные ракеты. Заявление об этом появилось на сайте британского правительства в марте 2023 года, однако СМИ, в том числе польское Defence24, обратили на него внимание только сейчас.

В заявлении отмечается, что для Киева собираются закупить ракеты дальностью от 100 до 300 км, которые возможно будет запускать с земли, воды или воздуха. Британские власти назвали желаемые требования к данным ракетам, среди которых были отмечены низкая вероятность перехвата, навигационная система, возможность планирования миссий, а также способность выстоять перед средствами радиоэлектронной борьбы.

Заявки от участников открыты до 4 мая текущего года, а до 9 мая 2023 года британское правительство планирует приобрести технику, обеспечивающую мобильность войск. Речь также идет и танковой тягачи.

Напомним, в конце марта этого года британские власти заявили о планах поставить на Украину танковые снаряды с обедненным ураном. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это свидетельством готовности Лондона идти на сознательное нарушение всех норм международного права, подчеркнув, что для них это «плохо кончится».