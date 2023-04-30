Экс-премьер Украины назвал военную помощь НАТО пиаром Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Североатлантический альянс занимается собственным пиаром, посылая Киеву неработающую технику в виде военной помощи.

Экс-глава украинского правительства напомнил, что из двадцати самоходных гаубиц M109, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от Италии, ни одна не находилась в состоянии боеготовности.

«Португалия тоже горит желанием помочь Украине, передав несколько танков Leopard, но вот незадачи - сначала их нужно восстановить», - отметил экс-премьер, назвав основной причиной некачественных поставок нехватку средств у европейских стран.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО завершили подготовку и вооружили более девяти бригад украинских войск, отметив, что Киеву поставили 98% обещанной помощи.

Тем временем советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк усомнился в такое оценке, заявив, что «97-98 % - это слишком». По его слова, техники должно быть больше, а снарядов действительно дефицит.