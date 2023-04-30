С 1 мая изменятся условия контрактов на поставку школьного питания в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 мая 2023 года вступает в силу постановление правительства РФ о типовых условиях контрактов на поставку питания в школы страны, сообщает KP.RU в большом материале. Документ включает два основных пункта. Во-первых, теперь поставщик не имеет права исключить горячее питание из меню или заменить такие блюда на что-то другое. А во-вторых, его обяжут ежедневно отбирать пробы еды и хранить в течение двух суток.

Исполнитель контракта не сможет исключить горячее питание из ежедневного меню, даже при условии замены продуктов. Таким образом дети точно будут получать здоровую еду. Кроме того, в постановлении прописано, что поставщик должен согласовывать с заказчиком меню в зависимости от каждой возрастной группы детей, в том числе и диетическое. Необходимо будет учитывать и социально-демографические, национальные, конфессиональные и другие особенности питания.

Также компании, поставляющие школьное питание, обяжут ежедневно отбирать пробы из каждой партии приготовленной еды. Их необходимо хранить в специальном холодильнике не менее 48 часов. Таким образом больше не будет спорных ситуаций, когда при отравлении школьников непонятно, какой продукт оказался опасным.