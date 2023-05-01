Эрдоган выразил уверенность в своей победе на президентских выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время интервью. Фото: REUTERS

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, выразил уверенность в своей победе на выборах главы государства в эфире телеканала TRT. Он оценил свои шансы на победу как высокие.

Турецкий лидер заявил, что они идут к победе, и привел данные с площадей в подтверждение своих слов. Он также упомянул, что по социологическим опросам он находится в лидирующей позиции.

Кемаль Кылычдароглу, кандидат от оппозиции, ожидается станет главным соперником Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах в Турции.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать минимум 50% голосов плюс 1 голос. В противном случае предстоит второй тур выборов, который пройдет 28 мая. Победителем будет назван кандидат, набравший большинство голосов.

Президентские и парламентские выборы в Турции назначены на 14 мая 2023 года.

Отметим, что ранее KP.RU писал о том, что Эрдоган сделал заявление после открытия АЭС "Аккую", в последнее же время у главы Турции были проблемы со здоровьем.