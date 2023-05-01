Володин сообщил о проблеме уклонения от уплаты налогов в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что развитие современных технологий стало причиной появления новых профессий, а также новым способам обогащения за счет россиян, призвав держать проблему уклонения от уплаты налогов под особым контролем Федеральной налоговой службы (ФНС).

Володин заявил, что те, кто «пытается учить жизни, освоив соцсети», зарабатывают «от миллионов до миллиардов» на доверии граждан и используя мошенничество не платят налоги.

Как отметил парламентарий, уклонистов от налогов необходимо держать на особом контроле ФНС. По его словам, средства, взысканные с таких людей, нужно распределить на социальные нужды.

«Взысканные деньги должны пойти на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку наших солдат и офицеров, их семей … Кому много дано, с того и больше спрос», - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее правоохранители задержали блогера Елену Блиновскую, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Кроме того, сообщалось, что ФНС России может проверить блогеров-миллионников на неуплату налогов.