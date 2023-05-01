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НовостиПроисшествия1 мая 2023 20:01

ПВО сбила беспилотник при попытке подлета к Севастопольской бухте

Сейчас в городе тихо, но все службы находятся в состоянии готовности
Роман ПОЛОСИКОВ
ПВО сбила беспилотник при попытке подлета к Севастопольской бухте

ПВО сбила беспилотник при попытке подлета к Севастопольской бухте

Силами противовоздушной обороны при попытке подлета к Севастопольской бухте сбит беспилотник. Пострадавших нет и никакие объекты не повреждены. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Жителей призывают не паниковать и доверять только информации из официальных источников.

Он отметил, что сейчас в городе тихо, но все силы и службы продолжают находиться в состоянии полной готовности и контролируют обстановку. Безопасности жителей ничего не угрожает.

Это уже второй сбитый беспилотник за сегодня в Севастополе, ранее стало известно, что Черноморский флот совместно с ПВО отражали атаку на внешнем рейде в Севастополе. В результате их слаженной работы удалось уничтожить один беспилотник.

Также на западе Крыма силами ПВО был сбит беспилотник, а глава региона Сергей Аксенов назвал работу военнослужащих четкой и эффективной.