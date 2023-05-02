IBM приостановит наем сотрудников, которых сможет заменить искусственный интеллект Фото: REUTERS

Корпорация IBM в течение пяти лет приостановит наем сотрудников, функции которых сможет выполнять искусственный интеллект (ИИ). Такое заявление сделал глава корпорации Арвинд Кришна.

Глава корпорации уточнил, что на данный момент в компании работают около 26 тысячи сотрудников, которые не задействованы в общении с клиентами. «Я мог бы легко увидеть, как 30% этих сотрудников будут заменены искусственным интеллектом … в течение пятилетнего периода», - заявил глава компании в интервью агентству Bloomberg.

Как отмечает издание, таким образом под сокращение подпадают примерно 7,8 тысячи сотрудников.

Согласно результатам опроса, которое было проведено ранее телеканалом Fox News, большинство американских граждан негативно относятся к искусственному интеллекту, полагая, что власти должны регулировать данную сферу.

Напомним, в конце марта бельгиец покончил с собой после шести недель общения с искусственным интеллектом. Как сообщалось, мужчина занимался вопросами защиты окружающей среды, которые он обсуждал с ИИ.