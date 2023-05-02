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НовостиВ мире2 мая 2023 9:13

IBM приостановит наем сотрудников, которых сможет заменить искусственный интеллект

Под сокращение подпадают примерно 7,8 тысячи сотрудников
Елизавета КУЗНЕЦОВА
IBM приостановит наем сотрудников, которых сможет заменить искусственный интеллект

IBM приостановит наем сотрудников, которых сможет заменить искусственный интеллект

Фото: REUTERS

Корпорация IBM в течение пяти лет приостановит наем сотрудников, функции которых сможет выполнять искусственный интеллект (ИИ). Такое заявление сделал глава корпорации Арвинд Кришна.

Глава корпорации уточнил, что на данный момент в компании работают около 26 тысячи сотрудников, которые не задействованы в общении с клиентами. «Я мог бы легко увидеть, как 30% этих сотрудников будут заменены искусственным интеллектом … в течение пятилетнего периода», - заявил глава компании в интервью агентству Bloomberg.

Как отмечает издание, таким образом под сокращение подпадают примерно 7,8 тысячи сотрудников.

Согласно результатам опроса, которое было проведено ранее телеканалом Fox News, большинство американских граждан негативно относятся к искусственному интеллекту, полагая, что власти должны регулировать данную сферу.

Напомним, в конце марта бельгиец покончил с собой после шести недель общения с искусственным интеллектом. Как сообщалось, мужчина занимался вопросами защиты окружающей среды, которые он обсуждал с ИИ.