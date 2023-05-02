Командование ВСУ приняло новые решения по боевым действиям в Артемовске Фото: REUTERS

Командование Вооруженных сил Украины приняло новые решения по боевым действиям в Артемовске, заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

«Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны», – написал генерал-полковник в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что российские военные сорвали контрнаступление ВСУ на Артемовск со стороны Часова Яра, Калинина и Красного.

Напомним, ранее российские бойцы сообщили, что на данный момент под контролем сил РФ находятся более 80 процентов территории Артемовска.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц побывал в Артемовске и рассказал, как проходит решающий штурм западных кварталов города, сколько территории находится под контролем ВСУ, и как российские бойцы спасают жизни мирным жителям в сумасшедших по накалу городских боях.