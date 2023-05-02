Путин глубоко соболезнует в связи со смертью знаменитого модельера Валентина Юдашкина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 2 мая, сообщил, что президент России Владимир Путин «глубоко соболезнует» в связи со смертью знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина.

«К сожалению, сегодня поступили трагические новости о кончине Валентина Юдашкина. Президент глубоко соболезнует в этой связи», - заявил пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что сейчас готовится соответствующая телеграмма от имени российского лидера, ее направят семье кутюрье.

Песков отметил большой вклад Юдашкина в развитие российского искусства. Официальный представитель Кремля добавил, что кутюрье занимался и воспитанием молодого поколения, и распространением «очень высоких норм искусства».

«И, конечно, с точки зрения пропаганды нашей культуры за рубежом очень трудно переоценить его роль», - заявил Песков.

Напомним, Юдашкин умер на 60-ом году жизни во вторник, 2 мая. С 2016 года знаменитый российский модельер боролся с онкологией, ему было сделано несколько операций.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин выразил соболезнования родным и близким модельера Вячеслава Зайцева, который скончался в воскресенье, 30 апреля. Российский лидер подчеркнул, что кутюрье многое сделал для развития отечественной индустрии моды и превратил ее в настоящее высокое искусство.