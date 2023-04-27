The Scotsman: союзники Зеленского дают ему не более шести месяцев на достижение успеха в конфликте

США больше всех союзников Киева заинтересованы в завершении конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси допустил, что Западные союзники Киева отдают Владимиру Зеленскому не более шести месяцев на достижение приемлемых успехов в зоне спецоперации.

“Если Украина не победит Россию в ближайшие шесть месяцев, Запад, вероятно, окажет давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот провел переговоры с Путиным”, – написал эксперт в статье для издания The Scotsman.

По его мнению, Зеленский понимает, что его союзники устали от длительного конфликта, а их военная помощь угрожает политическими и экономическими последствиями для их стран. Также он отметил, что в прекращении огня больше всех заинтересован Джо Байден из-за предстоящих президентских выборов в США.

Ранее издание Washington Times также отмечало, что Вашингтон не может долго ждать победы Украины и может отказаться от дальнейшей поддержки Киева из-за усталости американских налогоплательщиков и отсутствия успехов ВСУ на поле боя.

В МИД Украины тоже признали, что в случае провала контрнаступления ВСУ союзники Киева могут навязать ему новый “Минск-3”. Военный эксперт Шон Бэлл считает, что это наступление может стать последней главой конфликта, так как украинская армия “быстро выдохнется”, что на фоне падающей поддержки Запада приведет к победе России.