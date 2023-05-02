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НовостиПолитика2 мая 2023 14:24

Глава МИД Украины Кулеба: передача истребителей F-16 зависит от результатов контрнаступления ВСУ

Дипломат посетовал, что самолеты все еще не переданы ВСУ
Сергей ЧИКОВ
Поставка американских истребителей Киеву зависит от успешности контрнаступления ВСУ

Поставка американских истребителей Киеву зависит от успешности контрнаступления ВСУ

Фото: REUTERS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки американских истребителей F-16 зависят от результатов предстоящего контрнаступления ВСУ.

“Это наша работа и работа команды президента, чтобы мы сделали это как можно быстрее. Думаю, это решение будет привязано к результатам контрнаступления”, – заявил министр, отметив, что контрнаступление могло бы произойти гораздо быстрее если бы эти истребители уже стояли на вооружении украинской армии.

Напомним, в МИД Украины признают, что от успешности предстоящего контрнаступления зависит и дальнейшая военная поддержка Киева. Запад дает ВСУ всего один шанс на успех, а в случае провала может заставить Зеленского пойти на переговоры и навяжет новый “Минск-3”.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц ранее рассказал три возможных сценария этого контрнаступления. По его мнению, самым выгодным и наиболее вероятным будет прорыв ВСУ в Запорожской области в направлении Мелитополя. По его словам, данный план “красив только на бумаге”, а на деле российские военные не только демонстрируют готовность к любым атакам противника, но и даже “азартное желание” отбивать их.