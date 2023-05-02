Глава МИД Украины Кулеба: передача истребителей F-16 зависит от результатов контрнаступления ВСУ

Поставка американских истребителей Киеву зависит от успешности контрнаступления ВСУ Фото: REUTERS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки американских истребителей F-16 зависят от результатов предстоящего контрнаступления ВСУ.

“Это наша работа и работа команды президента, чтобы мы сделали это как можно быстрее. Думаю, это решение будет привязано к результатам контрнаступления”, – заявил министр, отметив, что контрнаступление могло бы произойти гораздо быстрее если бы эти истребители уже стояли на вооружении украинской армии.

Напомним, в МИД Украины признают, что от успешности предстоящего контрнаступления зависит и дальнейшая военная поддержка Киева. Запад дает ВСУ всего один шанс на успех, а в случае провала может заставить Зеленского пойти на переговоры и навяжет новый “Минск-3”.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц ранее рассказал три возможных сценария этого контрнаступления. По его мнению, самым выгодным и наиболее вероятным будет прорыв ВСУ в Запорожской области в направлении Мелитополя. По его словам, данный план “красив только на бумаге”, а на деле российские военные не только демонстрируют готовность к любым атакам противника, но и даже “азартное желание” отбивать их.