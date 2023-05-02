Twitter снял ограничения с поста Медведева о Польше

С поста Медведева о Польше в Twitter сняли ранее введенные ограничения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С записи зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева про Польшу в Twitter сняли ранее введенные ограничения на показ, заявив, что мнение политика может быть важно для общества.

“Этот твит нарушает Правила Twitter. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса”, – отметили в комментарии соцсети.

Ранее Дмитрий Анатольевич заявил, что Польша не должна существовать из-за обилия русофобов в стране и участия польских наемников в конфликте на Украине.

Соцсеть ограничила показ данного поста, а Медведев обвинил Илона Маска в том, что он не справился с собственными обещаниями, так как "Твиттер прогнулся под Госдепом и хохлами".

Однако позже, сам владелец платформы напомнил пользователям Twitter о том, что люди должны самостоятельно принимать решения, анализируя новости и помнить, что любые новостные сообщения в определенной степени являются пропагандой.