Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 мая 2023 14:54

ВСУ опровергли сообщение о возможной гибели командующего силами теробороны Танцюры

Все живы и здоровы, заявили в силах теробороны украинской армии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ опровергли сообщение о возможной гибели командующего силами теробороны Танцюры

ВСУ опровергли сообщение о возможной гибели командующего силами теробороны Танцюры

Фото: REUTERS

В силах территориальной обороны Вооруженных сил Украины опровергли сообщения о возможной гибели своего командующего Игоря Танцюры.

«Мы официально опровергаем эти утверждения», заявил изданию «Суспильне» пресс-секретарь сил теробороны ВСУ Денис Зелинский.

По его словам «все живы и здоровы». При этом Зелинский не уточнил, кто именно «жив и здоров».

Напомним, бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что российские силы уничтожили автомобиль, в котором мог находиться командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра. По его словам, автомобиль был поражен артиллерийскими подразделениями при подходе резервов ВСУ с населенного пункта Часов Яр в Бахмут. Вместе с тем предприниматель отметил, что в настоящее время информация о ликвидации командующего силами теробороны ВСУ проверяется.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко говорил, что Киев не может начать контрнаступление из-за плохх погодных условий.