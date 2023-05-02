Медведев о снятии ограничений с его поста в Twitter: Маск все же смог что-то изменить

Медведев похвалил Илона Маска за то, что смог изменить Twitter Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал снятие ограничений со своего поста в Twitter о Польше признаком того, что Илон Маск сдержал обещание, что сможет реформировать платформу и обеспечить в соцсети свободу слова.

“Илон все же сумел изменить что-то в Twitter. Об этом свидетельствует признание интереса общественности к предыдущему посту”, – прокомментировал решение соцсети Дмитрий Анатольевич.

Ранее в англоязычном аккаунте Медведева появился пост о том, что Польша не должна существовать из-за обилия русофобов в стране и участия польских наемников в конфликте на Украине. В соцсети наложили ограничения на просмотр данного твита, однако позже эти ограничения сняли, признав, что мнение политика может представлять собой предмет общественного интереса.

Напомним, сам Илон Маск напоминал пользователям Twitter о том, что люди должны самостоятельно принимать решения, анализируя новости и помнить, что любые новостные сообщения в определенной степени являются пропагандой.