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НовостиВ мире2 мая 2023 16:22

Медведев о снятии ограничений с его поста в Twitter: Маск все же смог что-то изменить

Ранее введенные ограничения сняли, признав, что мнение Медведева может представлять интерес для общественности
Сергей ЧИКОВ
Медведев похвалил Илона Маска за то, что смог изменить Twitter

Медведев похвалил Илона Маска за то, что смог изменить Twitter

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал снятие ограничений со своего поста в Twitter о Польше признаком того, что Илон Маск сдержал обещание, что сможет реформировать платформу и обеспечить в соцсети свободу слова.

“Илон все же сумел изменить что-то в Twitter. Об этом свидетельствует признание интереса общественности к предыдущему посту”, – прокомментировал решение соцсети Дмитрий Анатольевич.

Ранее в англоязычном аккаунте Медведева появился пост о том, что Польша не должна существовать из-за обилия русофобов в стране и участия польских наемников в конфликте на Украине. В соцсети наложили ограничения на просмотр данного твита, однако позже эти ограничения сняли, признав, что мнение политика может представлять собой предмет общественного интереса.

Напомним, сам Илон Маск напоминал пользователям Twitter о том, что люди должны самостоятельно принимать решения, анализируя новости и помнить, что любые новостные сообщения в определенной степени являются пропагандой.