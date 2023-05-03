Politico: Европу ожидают конфликты из-за доступа к водным ресурсам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европе ожидается засуха, которая приведет к возрастанию конкуренции между странами за доступ к водным ресурсам. В ряде стран уже истощаются ресурсы и некоторые населенные пункты испытывают проблемы с водопроводной водой. Об этом сообщает издание Politico.

— Ключевой резервуар, обслуживающий миллионы каталонцев, истощается. Конфликт из-за воды спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой. А уровень самой большой реки Италии такой же низкий, как и в июне прошлого года, — говорится в публикации.

Там же приводится исследование «TU Graz» которые с использованием спутниковых данных подтверждают, что еще с 2018 года Европа страдает от сильной засухи.

Эксперты считают, что для преодоления этой природной катастрофы потребуется целое десятилетие с большим количеством осадков. Текущее положение может привести к значительным политическим проблемам и конфликтам.

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