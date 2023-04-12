Раскол Евросоюза неминуем: западные лидеры признали неудобную правду

Президент Франции Эммануэль Макрон, сам того не желая, вбил первый клин в новую трещину, которая грозит всему Евросоюзу. Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон, сам того не желая, вбил первый клин в новую трещину, которая грозит всему Евросоюзу. По возвращении из Китая, куда он полетел, чтобы "завербовать" председателя КНР Си Цзинпина и переманить его на сторону Европы и США, а вернулся "перевербованным", Эммануэль дал скандальное интервью журналистам, в котором предложил европейцам задуматься о своей "стратегической автономии" от США и предупредил об опасности слепого следования в фарватере политики Вашингтона. Иначе страны ЕС в случае конфликта этих двух гигантов (США и КНР) могут стать " вассалами вместо третьего полюса, если бы у нас было несколько лет на его построение". Как разъяснил Макрон, Европа не должна дать втянуть себя в "кризисы, которые не являются нашими".

И сразу после этого Макрон стал предметом жесткой трепки, которую ему устроил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Глава правительства Польши моментально предостерег лидеров Евросоюза от попытки проводить политику "стратегической автономии" от США. И, наоборот, преклонил колена перед "сиянием Вашингтона".

- Некоторые западные лидеры мечтают о сотрудничестве со всеми, включая Россию и некоторые могущественные государства на Дальнем Востоке. Мы предостерегаем от этого, мы хотим жить в мире со всеми, конечно. Но вместо построения стратегической автономии от Соединенных Штатов я предлагаю стратегическое партнерство с США, – заявил Моравецкий. По его словам, именно США сейчас гарантируют безопасность Европе, тем более, Восточной Европе.

Можно предположить, что Моравецкий так прогнулся перед своим визитом в США, где ему предстоит встреча с вице-президентом Камалой Харрис. Но это было слишком наивно, хотя такие мотивы, безусловно, в его заявлениях присутствуют. На самом деле Польша давно уже бьет копытом и роет под "старичков Евросоюза". И этот наезд на Макрона у Моравецкого далеко не первый.

- Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего вы добились? Вы остановили какие-либо действия, которые имели место? Хватит этой игры! — накинулся он на бедного Эммануэля не так давно. А еще раньше весьма нелицеприятно прошелся по канцлеру Германии Олафу Шольцу: " Любой, кто читает стенограммы Совета Европы, знает, что Германия является основным тормозом очень сильных санкций (против России – прим. авт.). Даже ушедшей в отставку Ангеле Меркель досталось о Моравецкого: "Госпожа канцлер, вы храните молчание с самого начала конфликта. Между тем именно политика Германии на протяжении предшествующего десятка лет привела к тому, что сегодня Россия имеет силу, вытекающую из монополии на продажу сырья".

Согласитесь, это уже даже не тенденция, это политика. Моравецкий радостно ликует по поводу обещания Камалы Харрис разместить в Польше дополнительный воинский контингент США. И тоже не просто так. После того, как в Берлине и Париже начали задумываться, куда их завела политика американских вассалов, Варшава почуяла, что на этом можно сыграть по-крупному и решила стать главным союзником США в Европе. Мол, все эти немцы и французы – старые и дряхлые вырожденцы, а возрождающаяся Польша готова поиграть окрепшими мускулами и выступить не меньшим застрельщиком и бойцом на антироссийском фронте, нежели Украина.

Тем более, что Польша через неполные пару лет начнет председательствовать в ЕС и, как заявил Моравецкий, именно трансатлантическое партнерство ЕС и США, намерена превратить в "важнейший пункт своего председательства". Польша уже застолбила за собой статус европейского хаба в части вооружений для поставок на Украину. Варшава напрямую заявляют, что должна стать и финансовым хабом для восстановления Незалежной, чтобы все финансовые потоки, направленные на это, шли через нее. Тут у Польши будет такой гешефт, что даже если не будет реализован план по обмену областей Западной Украины на выплату внешнего долга Киева, о чем, как говорят договорились Дуда и Зеленский, Варшава в убытке совершенно точно не останется.

При всем при этом Польша до сих пор является не донором, а дотационным субъектом ЕС, и ее амбиции могут быть реализованы только в том случае, если США сделают опору на них.

Между тем, "старички Евросоюза" отнюдь не в восторге от польских планов, намерений и заявлений. Они пронимают, что бесноватая Варшава, тем более, вместе со взбесившейся Украиной подрубят на корню все нынешнее, пусть и заметно пошатнувшееся, но все еще благосостояние Европы в угоду своим амбициям и иррациональным расчетам. Грядет схватка между умеренными "старичками", которые еще не растеряли последние мозги, и нахальной "молодой порослью", признающей только свое собственное хочу.

Тем временем Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что все больше лидеров стран ЕС поддерживают инициативу Макрона про выстраивание "стратегической автономии от США" и даже выразился в том смысле, что если "некоторые европейские лидеры не стали бы говорить так же, как Эммануэль Макрон", то "довольно многие думают, как Эммануэль Макрон". А глава европейской дипломатии Жозенп Боррель вылетает в Пекин после визита туда премьер-министра Испании, Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Зачастили.

Уже не намечается, а оформляется раскол в Евросоюзе по блокам, где с одной стороны Франция, Германия, некоторые иные "староевропейцы", с одной стороны, и Польша, страны Прибалтики, Румыния и часть "младоевропейцев" – с другой. Не собираются "старички" просто так в угоду Польше слезать с европейского трона. Заручаются союзниками…

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