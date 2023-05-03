Путин направил соболезнования родным и близким модельера Валентина Юдашкина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким умершего накануне модельера Валентина Юдашкина, подчеркнув в своем сообщении талант и профессионализм дизайнера.

«Валентин Юдашкин был блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком … Талантливый художник и настоящий творец, Валентин Абрамович всегда был полон новых интересных идей и замыслов», - сказано в телеграмме российского лидера, которая была опубликована в среду, 3 мая, на сайте Кремля.

Напомним, знаменитый российский дизайнер ушел из жизни во вторник, 2 мая, после продолжительной болезни. Много лет Юдашкин боролся с онкологией, которую у него обнаружили еще в 2016 году. Как сообщалось, модельер перенес пару операций в России, после чего его семья хотела отправить модельера на лечение за рубеж, однако медики за границей отказались заниматься таким тяжелым случаем.