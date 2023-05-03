Глава МИД Турции заявил, что продление зерновой сделки зависит от учета требований России

Глава МИД Турции заявил, что продление зерновой сделки зависит от требований России Фото: EAST NEWS

Продление зерновой сделки будет зависеть от учета требований России, пока ее перспективы неясные, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Серьезная работа ведется, и есть надежды на успех. Основа проблемы того, что сделка была продлена только на 60 дней, – это неисполнение требований России. Это касается вопроса переподключения Россельхозбанка к SWIFT, гарантий для банков для проведения оплаты за продовольствие», – сказал он в эфире телеканала NTV.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство иностранных дел РФ сообщило, что рассматривает предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по продлению зерновой сделки.

Напомним, зерновая сделка была продлена на 60 дней в марте этого года, когда был подтвержден ее пакетный характер. Как заявил тогда заместитель Министра иностранных дел РФ Александр Грушко, Москва продолжит добиваться снятия всех препятствий для поставок на мировые рынки российской сельхозпродукции, а в Кремле продление договора назвали жестом доброй воли.