CNN: в США после слов Зеленского об утечке документов заявили о постоянном контакте с Киевом

В США после слов Зеленского об утечке документов заявили о постоянном контакте с Киевом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты находятся в постоянном контакте с украинскими властями по многим вопросам, в том числе и по теме утечки документов Пентагона с грифом «секретно». Об этом сообщил телеканал СNN после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о том, что он узнал об утечке из средств массовой информации.

Телеканал привел слова американского чиновника, который сообщил, что власти США постоянно общаются с коллегами из Киева по многим темам, среди которых и утечка секретных документов. Однако какие-либо подробности чиновник раскрывать не стал.

Напомним, ранее украинский лидер заявил, что об утечке секретных данных Пентагона ему стало известно из новостей. Он подчеркнул, что это плохо для репутации Соединенных Штатов.

Как писал сайт KP.RU, в апреле издание The War Zone сообщило, что недавняя утечка более сотни документов Пентагона с грифом «секретно», посвященных планам Соединенных Штатов в зоне спецоперации, контрнаступлению Киева и многому другому, стала клондайком возможностей для российской разведки.

В свою очередь, в Кремле заявляли, что утечка является достаточно интересной, добавив, что изучают и анализируют слитые документы.