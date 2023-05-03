Российские войска уничтожили более 385 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы России уничтожили более 385 военнослужащих и наемников украинской армии на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«За сутки на данном направлении потери противника составили более 385 украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30», – рассказал он в ходе брифинга.

Как отметил генерал-лейтенант, за прошедшие сутки российские силы продолжили бои в западной части Артемовска. Кроме того, были поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Богдановка Донецкой народной республики, добавил Конашенков.

Напомним, накануне российские войска уничтожили на Донецком направлении до 290 военнослужащих и наемников ВСУ.

Тем временем командование ВСУ приняло новые решения по боевым действиям в Артемовске.