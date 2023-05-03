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НовостиПолитика3 мая 2023 12:21

Песков заявил, что Путина не было в Кремле во время попытки атаки украинских беспилотников

Сегодня президент работает в Ново-Огарево
Екатерина КОСОБОКОВА
Путина не было в Кремле во время попытки атаки украинских беспилотников

Путина не было в Кремле во время попытки атаки украинских беспилотников

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не находился в кремлевской резиденции во время попытки атаки украинских беспилотников. В среду, 3 мая, российский лидер работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

«Нет. Сегодня он работает в Огарево», - отметил официальный представитель Кремля в ответ на вопрос РИА Новости о том, находился ли Путин в Кремле в тот момент, когда была совершена попытка атаки.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю, атаку совершили два беспилотника. Предпринятые военными и специальными службами действия позволили вывести дроны из строя. В результате их падения никто не пострадал, материального ущерба также нет.

В Кремле подчеркнули, что это был спланированный киевским режимом теракт и покушение на российского лидера.

Как ранее писал сайт KP.RU, Путин не пострадал в результате террористического акта. Также в Кремле заявляли, что график главы государства не менялся, российский лидер работает в обычном режиме.