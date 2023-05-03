Кеннеди-младший призвал Вашингтон внимательнее относиться к словам Путина о красных линиях Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший призвал американские власти внимательнее относиться к заявлениям президента России Владимира Путина о пересечении Вашингтоном красных линий.

“Украинское правительство убило 14 000 русских в Донбассе. Если бы Мексика сделала это с американцами, мы бы вторглись через секунду. Так что, я думаю, мы должны поставить себя на место наших противников”, – заявил политик в интервью британскому порталу UnHerd. Также, по его оценке, конфликт на Украине изначально не был в интересах России.

Напомним, ранее Кеннеди-младший заявил, что украинская армия не способна противостоять России на поле боя, однако администрация действующего президента закрывает на это глаза. Также по его словам, затягивание этого конфликта грозит США худшим сценарием - сближением России и Китая.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что даже в Киеве признают неизбежность поражения ВСУ без военной помощи Западных союзников. Конфликт на Украине, по его словам, уже давно бы закончился без непосредственного участия в нем стран Запада.