Контрнаступление ВСУ, возможно, уже началось Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский бизнесмен Евгений Пригожин допустил, что контрнаступление ВСУ уже началось.

“Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации”, – сообщил Пригожин.

“Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время, может быть, дни”, – резюмирован основатель "Группы Вагнера".

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц разбирал три возможных сценария этого наступления. Наиболее вероятным, по его мнению, станет попытка прорыва ВСУ в Запорожской области в направлении Мелитополя.

Данный план, по его словам, мог бы принести Киеву множество возможностей для дальнейшего наступления, но красив он “только на бумаге”. Российские военные на этом направлении не словом, а делом доказывают готовность к любым атакам противника, и даже демонстрируют “боевой азарт”, отражая разведки боем ВСУ.

Напомним, в МИД Украины признают, что Западные союзники дают ВСУ всего один шанс на успех, и в случае провала откажутся от военной поддержки и навяжут Киеву дипломатическое решение конфликта.