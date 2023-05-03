MWM: Удары ВКС России по украинским складам резко снизили шансы Киева на успех в контрнаступлении

В США отметили эффективность ракетных ударов ВКС России по складам ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военное издание Military Watch Magazine отметило эффективность интенсивных ракетных ударов ВКС России по складам украинской армии. По мнению экспертов, недавние российские удары по тылам ВСУ резко снизили шансы Киева на успешное наступление.

“Российские военные серьезно истощили запасы украинского оружия серией мощных ударов по складам боеприпасов. По оценке западных источников, они могут значительно подорвать шансы на успех готовящегося украинского наступления”, – пишут авторы статьи.

Напомним, недавно российские войска нанесли групповой ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. По сообщениям Минобороны, все назначенные объекты были уничтожены.

Тем временем украинская ПВО уже вынуждена экономить ракеты, ведь уже к концу весны ВСУ могут остаться без ракет “земля-воздух” для советских и западных систем противовоздушной обороны, а Западные союзники Украины не дают больших надежд на их пополнение.