ООН призвала Россию и Украину воздержаться от эскалации конфликта на фоне атаки дронов на Кремль Фото: REUTERS

Представитель генерального секретаря Организации объединенных наций Фархан Хак сказал, что в ООН выступают с призывом к России и Украине воздержаться от эскалации конфликта. Такое заявление он сделал, комментируя атаку дронов ВСУ на Кремль.

В беседе с ТАСС Хан пояснил, что в ОНН видели заявления по этому поводу со стороны Москвы и Киева. Организация, в свою очередь, не может их подтвердить, так как находится не в той позиции.

«Мы решительно подтверждаем свой призыв ко всем соответствующим сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта», - подчеркнул представитель генсека ОНН.

Как ранее писал сайт KP.RU, ночью 3 апреля средства радиолокационной борьбы сбили на территории Кремля два БПЛА. В Кремле поясняли, что в тот момент президента России Владимира Путина не было в кремлевской резиденции. Происшествие не повлияло на рабочий график российского лидера и на предстоящий парад Победы.

Атаку дронов Вооруженных сил Украины в Кремле расценили как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства.