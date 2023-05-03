Кеннеди-младший рассказал, как Украина легко могла избежать конфликта с Россией Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что Украина могла бы избежать конфликта с Россией, публично заявив о том, что не будет вступать в военный блок НАТО. По его словам, этому помешало давление со стороны Вашингтона и радикалов среди чиновников в собственном правительстве.

“Как отмечает Бенджамин Абелоу в своей блестящей книге "Как Запад принес войну Украине", Зеленский почти наверняка мог бы избежать конфликта 2022 года с Россией, просто произнеся пять слов: Я не вступлю в НАТО”, – сказал Кеннеди-младший в своем Twitter.

Также Кеннеди-младший призвал американские власти внимательнее относиться к заявлениям президента России Владимира Путина о пересечении Вашингтоном красных линий. По мнению политика, действующим властям США следует поставить себя на место России и пересмотреть свою позицию по Украине.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя позицию главы НАТО Йенса Столтенберга о членстве Украины в военном альянсе, назвал противодействие этому одной из главных причин и задач специальной военной операции.