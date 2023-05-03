Рогов сообщил об атаке украинской армии в Запорожской области южнее Орехова

Украинская армия активизировалась на Запорожском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об активизации действий украинской армии в Запорожской области.

“Сегодня вечером после массированной артподготовки бронегруппа боевиков ВСУ снова пошла в наступление южнее Орехова. Их встретили прицельным огнём на первой линии обороны наши мотострелки и разведка”, – сообщил Рогов у себя в телеграм-канале.

По его словам, противник потерял как минимум один танк и один бронетранспортер. Позже Рогов сообщил, что украинская армия с потерями отступила, а данная атака, судя по всему, была разведкой боем.

Напомним, по словам Рогова, ВСУ еще в апреле завершили подготовку к контрнаступлению на запорожском направлении. Рогов заявлял, что украинская армия накопила достаточно резервов для попытки атаковать в Запорожье.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин допустил, что контрнаступление ВСУ уже началось, и в ближайшие несколько дней может перейти в активную фазу.