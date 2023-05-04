Военная спецоперация на Украине 4 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 мая 2023 года.

Российские войска накрыли ударом место подготовки украинских бойцов иностранными инструкторами в городе Запорожье, временно подконтрольным киевской власти.

Авиация «Южной» группировки российских войск нанесла удар по месту резервов 110-й отдельной механизированной бригады украинской армии в районе Авдеевки.

В ночь на среду, 3 мая, Украина совершила попытку нанести удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в Кремле.

В сети появилось видео попытки атаки украинскими дронами Кремля. На кадрах видно, как беспилотник летит, а потом взрывается рядом с флагштоком на куполе Сенатского дворца.

СК России возбудил уголовное дело по факту террористической атаки беспилотников на Кремль.

Российские войска уничтожили более 385 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении. Силы РФ продолжают бои в западной части Артемовска, кроме того, поражены подразделения ВСУ в районах Григоровки и Богдановки.

Министерство обороны в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило, что российские штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска, в то время как подразделения ВДВ России успешно сковывают действия ВСУ на флангах.

Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Сумской области. Средства ПВО ВС России перехватили за сутки четыре снаряда HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM.

Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких регионах Украины 3 мая 2023. Сигналы прозвучали в целом ряде областей страны.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил об успешном продвижении спецназовцев совместно с Южной группировкой ВС России на территорию мелового завода в Белогоровке в ЛНР. По его словам, всего за несколько дней бойцы продвинулись более чем на полтора километра.

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об активизации действий украинской армии в Запорожской области.