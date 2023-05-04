Двух россиян депортируют с Бали за танцы в индуистской святыне Фото: REUTERS

Двух российских граждан депортируют с острова Бали за неуважительное поведение в комплексе храмов Пура Бесаких, расположенных в центре балийского индуизма. Об этом сообщил глава иммиграционной службы населенного пункта Сингараджа Хендра Сетиаван.

«Что касается их отправления в Россию, их билеты куплены на 12 мая. Так что до этой даты они будут находиться в центре для задержанных мигрантов. Но мы продолжим осуществлять процесс депортации", - приводит портал Detik слова главы иммиграционной службы.

Как передает издание, российские граждане нарушили традиционные нормы, танцуя, а также позируя в неподобающей одежде на территории храмового комплекса.

Напомним, ранее власти Бали депортировали россиянку за фото в обнаженном виде на фоне священного эвкалипта. Кроме того, после принятия в конце марта 2023 года очередного решения о депортации с острова Бали нарушителей визовых правил, под депортацию попали 47 иностранных туристов, среди которых 13 россиян.