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НовостиВ мире4 мая 2023 8:59

Двух россиян депортируют с Бали за танцы в индуистской святыне

Российским гражданам куплены билеты на 12 мая 2023 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Двух россиян депортируют с Бали за танцы в индуистской святыне

Двух россиян депортируют с Бали за танцы в индуистской святыне

Фото: REUTERS

Двух российских граждан депортируют с острова Бали за неуважительное поведение в комплексе храмов Пура Бесаких, расположенных в центре балийского индуизма. Об этом сообщил глава иммиграционной службы населенного пункта Сингараджа Хендра Сетиаван.

«Что касается их отправления в Россию, их билеты куплены на 12 мая. Так что до этой даты они будут находиться в центре для задержанных мигрантов. Но мы продолжим осуществлять процесс депортации", - приводит портал Detik слова главы иммиграционной службы.

Как передает издание, российские граждане нарушили традиционные нормы, танцуя, а также позируя в неподобающей одежде на территории храмового комплекса.

Напомним, ранее власти Бали депортировали россиянку за фото в обнаженном виде на фоне священного эвкалипта. Кроме того, после принятия в конце марта 2023 года очередного решения о депортации с острова Бали нарушителей визовых правил, под депортацию попали 47 иностранных туристов, среди которых 13 россиян.