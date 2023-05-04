Песков: США стоят за атакой украинских беспилотников на Кремль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон стоит за атакой украинских беспилотников на Кремль. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга в четверг, 4 мая, назвав смехотворными попытки США «откреститься» от причастности к данным атакам.

«Такие попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне - они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне», - заявил представитель Кремля, отметив также, что Украина уже просто «исполняет то, что говорят делать».

Напомним, в пресс-службе президента России сообщили, что в ночь на среду, 3 мая, Киев собирался нанести удар по Кремль. В сообщении говорилось, что российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника, а саму атаку назвали спланированной террористической акцией.