Путин впервые появился в Кремле после атаки беспилотников

Путин впервые появился в Кремле после атаки украинских беспилотников Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин впервые появился в Кремле после атаки беспилотных летательных аппаратов.

В четверг, 4 мая, глава государства провел рабочую встречу с руководителем Минэкономразвития России Максимом Решетниковым. Она состоялась в кремлевской резиденции.

По данным Кремля, Путин обсудил с Решетниковым нынешнюю ситуацию в экономике страны, в том числе динамику макроэкономических показателей. Встреча также была посвящена инструментам поощрения крупных инвестиций и системе поддержки малого и среднего бизнеса, в частности в новых регионах России.

Как ранее писал сайт KP.RU, ночью 3 апреля на территории Кремля средствами радиолокационной борьбы было сбито два дрона Вооруженных сил Украины. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путина в момент совершения атаки не было в Кремле, он работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Также отмечалось, что происшествие не повлияло на рабочий график главы государства.

Атаку дронов Вооруженных сил Украины в Кремле назвали спланированной террористической акцией и покушением на президента России.