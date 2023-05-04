Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире4 мая 2023 14:21

Премьер Бельгии заявил об использовании замороженных российских активов для помощи Украине

Речь идет о 200 миллионах евро доходов с заблокированных активов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Бельгия использует доходы с замороженных российских активов для помощи Украине

Бельгия использует доходы с замороженных российских активов для помощи Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бельгия использует доходы с замороженных российских активов для помощи Украине, заявил премьер-министр королевства Александер де Кроо.

«В прошлом марте Бельгия арестовала примерно 200 миллионов евро доходов с российских активов. Мы используем эти средства для поддержки военных усилий Украины и помощи украинским беженцам в Бельгии», – сказал политик на пресс-конференции.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Бельгии в прошлом году получило дополнительно 625 миллионов евро на фоне налогообложения доходов от замороженных российских активов.

Между тем юристы Еврокомиссии пришли к выводу о необходимости вернуть России замороженные в Европейском союзе активы Центробанка РФ после окончания конфликта на Украине. Специалисты ЕК заявили, что с юридической точки зрения активы ЦБ России невозможно просто передать Киеву.