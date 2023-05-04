Премьер Бельгии заявил об использовании замороженных российских активов для помощи Украине

Бельгия использует доходы с замороженных российских активов для помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бельгия использует доходы с замороженных российских активов для помощи Украине, заявил премьер-министр королевства Александер де Кроо.

«В прошлом марте Бельгия арестовала примерно 200 миллионов евро доходов с российских активов. Мы используем эти средства для поддержки военных усилий Украины и помощи украинским беженцам в Бельгии», – сказал политик на пресс-конференции.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Бельгии в прошлом году получило дополнительно 625 миллионов евро на фоне налогообложения доходов от замороженных российских активов.

Между тем юристы Еврокомиссии пришли к выводу о необходимости вернуть России замороженные в Европейском союзе активы Центробанка РФ после окончания конфликта на Украине. Специалисты ЕК заявили, что с юридической точки зрения активы ЦБ России невозможно просто передать Киеву.