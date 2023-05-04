Зеленский потребовал дать Киеву «четкий сигнал» о принятии в НАТО после завершения конфликта Фото: REUTERS

Украина хочет получить «четкий сигнал» о том, что станет членом НАТО после завершения конфликта с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы реалисты, и понимаем, что не войдем в НАТО во время боевых действий. Но мы хотели бы получить очень четкий сигнал, что мы будем в НАТО после конфликта», – сказал политики на пресс-конференции в Нидерландах.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве в Североатлантическом альянсе для Украины не будет иметь значения, если Киев не одержит победу в конфликте.

Как сообщили дипломаты из стран НАТО, альянс пока игнорирует заявку Украины на вступление в военно-политический блок и не может предложить ей членство в ближайшее время.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября 2022 Зеленский заявил о подписании Киевом заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Украина рассчитывает, что альянс оперативно рассмотрит заявку и примет решение одобрить ее.