На Украине сообщили о взрывах в Киеве 4 мая 2023

В столице Украины и Киевской области объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

В Киеве в четверг, 4 мая, прогремели взрывы, пишут украинские СМИ.

«Сообщают о звуках взрывов в Киеве», – передает издание «Страна.ua».

Между тем в столице Украины и Киевской области объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан. Согласно им, в Киевской области сирены включили в 19:42 мск, в Киеве – в 20:00.

Напомним, накануне воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в нескольких регионах Украины. Сирены звучали в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавская, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 3 мая Украина совершила попытку нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции российского президента Владимира Путина. Спецслужбам и военным удалось предотвратить атаку, выведя из строя два дрона ВСУ. Саму атаку в Кремле назвали спланированной террористической акцией.