Рябков: Россия пытается удержать отношения с США от провала в пропасть вооруженного конфликта

Сергей Рябков рассказал, что Россия всеми силами пытается удержать отношения с США от провала в вооруженный конфликт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москва работает над тем, чтобы удержать отношения с Вашингтоном от провала в пропасть вооруженного конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Отношения России и США находятся на грани, Москва работает над тем, чтобы удержать их от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Мы работаем над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открыто, вооруженного конфликта. Мы уже стоим на грани, на краю этой пропасти», - сказал Рябков в четверг 4 мая в эфире Первого канала.

Дипломат подчеркнул, что Россия в то же время сделает все для защиты своей территориальной целостности и обеспечения безопасности своих граждан.

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