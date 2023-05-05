Сергей Лавров прилетел в Индию на саммит глав МИД ШОС

Сергей Лавров принимает участие в саммите глав МИД стран-членов ШОС на Гоа. Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров в четверг 4 мая прибыл на Гоа, где пройдет заседание глав дипломатических ведомств ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). Об этом сообщает МИД России.

Сообщается, что министры собираются провести подготовку к июльскому заседанию Совета глав государств-членов ШОС. Также предполагается обсудить вопросы расширения организации. Так, статус государства-члена ШОС может получить Иран. Также будет рассмотрено обращение Белоруссии о возможности ускорения процедуры приема этой страны в ШОС.

В программе пребывания Сергея Лаврова в Индии также встречи с главами МИД Индии, Пакистана и Китая.

Также сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил мирное урегулирование конфликта на Украине с главой МИД Китая Цинь Ганом на полях заседания Совета глава МИД стран Шанхайской организации сотрудничества. Кроме украинского кризиса, дипломаты рассмотрели двусторонние отношения РФ и КНР, подтвердив настрой на укрепление взаимной координации в ООН, ШОС, БРИКС, G20 и других международных организациях. Подробности здесь на KP.RU.

Напомним, в 2022 году Лавров рассказал, что к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) желают присоединиться сразу несколько арабских и азиатских стран.