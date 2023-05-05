Российская авиация уничтожила пункт дислокации иностранных инструкторов ВСУ

Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов ВСУ. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Российская авиация нанесла удар по пункту, где были сосредоточены иностранные инструкторы ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.

По словам Зыбинского, речь идет о пункте временной дислокации в районе Лизуновки Черниговской области. Кроме иностранных инструкторов, там был сосредоточен личный состав, вооружение и военная техника 163 отдельного батальона 119 отдельной бригады украинской теробороны.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая обстрелу подвергся Петровский район Донецка, по которому ВСУ выпустили десять ракет. Это произошло в 04.05. Также сообщается об обстреле поселка Новобахмутовка в 03.40. По этому населенному пункту было выпущено четыре снаряда так называемого «натовского» калибра 155 мм.

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