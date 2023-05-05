Военная спецоперация на Украине 5 мая 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 мая 2023 года.

ВСУ накапливают свои подразделения на передовой для возможного проведения контрнаступления в Запорожской области. Такие действия могут стать «началом конца для киевского режима», считает председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Большая колонна техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдвинулась в сторону города Северска на кременском и лисичанском направлениях. Об этом в четверг, 4 мая, заявили в силовых структурах Луганской Народной Республики (ЛНР).

Украинские войска начали обстреливать Васильевку в Запорожской области. При этом есть раненые среди мирного населения. Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Украинские подразделения пытались прорвать линию обороны в районе Артемовска, но российские военнослужащие удерживают их натиск. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Российские штурмовые отряды овладели двумя кварталами в западной части Артемовска. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российские войска уничтожили более 250 украинских военных на Донецком направлении. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Белогоровки.

Российские войска уничтожили подразделения трех бригад ВСУ на окраине Артемовска и Григоровки.

Вооруженные силы России уничтожили в районе Славянска склад боеприпасов украинской армии. Кроме того, российскими войсками было уничтожено хранилище топлива украинской группировки войск в районе Кировограда, а средствами противовоздушной обороны ВС России перехвачено девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Смерч».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении беспилотника в районе аэродрома Бельбек.

Над центром Киева появилось несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщают очевидцы. Как минимум один из них ПВО удалось сбить - правда им оказался украинский же "Байрактар".