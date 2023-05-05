Глава МИД Китая заявил о готовности Пекина урегулировать украинский кризис вместе с Москвой

Китай намерен участвовать в дипломатическом урегулировании украинского кризиса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай намерен внести реальный вклад в урегулирование украинского кризиса. Об этом заявил в четверг 4 мая глава китайского МИД Цинь Ган.

«Китай будет настойчиво продвигать мирные переговоры и готов поддерживать взаимодействие и координацию с Россией для того, чтобы внести реальный вклад в политическое урегулирование кризиса», - сказал глава китайского дипломатического ведомства. Его цитирует официальный сайт МИД КНР.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил мирное урегулирование конфликта на Украине с главой МИД Китая Цинь Ганом на полях заседания Совета глава МИД стран Шанхайской организации сотрудничества. Кроме украинского кризиса, дипломаты рассмотрели двусторонние отношения РФ и КНР, подтвердив настрой на укрепление взаимной координации в ООН, ШОС, БРИКС, G20 и других международных организациях. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем члены Верховной Рады напали на дипломата российской делегации в кулуарах заседания ПАЧЭС в Анкаре.