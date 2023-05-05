Президент Кубы Диас-Канель осудил попытку атаки беспилотников на Кремль Фото: REUTERS

Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил с осуждением попытки атаковать беспилотниками Кремль в Москве. Об этом кубинский лидер написал в своем Twitter.

Также Диас-Канель отметил, что Куба не приемлет каких-либо форм и проявлений терроризма.

"Мы не принимаем атаку БПЛА на Кремль. Куба подтверждает свою позицию и осуждает все акты, методы и практики терроризма во всех его формах и проявлениях", - написал президент Кубы.

Напомним, в ночь на 3 мая российские средства радиоэлектронной борьбы сбили над Кремлем два беспилотника. В результате случившегося, никто не пострадал и никаких разрушений нет.

Представители Кремля отметили, что такая диверсия является "спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации". Также в Кремле добавили, что российская сторона может ответить там и тогда, где и когда посчитает нужным.