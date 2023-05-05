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НовостиВ мире5 мая 2023 8:28

Боррель предложил отменить право вето стран Евросоюза в решении внешнеполитических вопросов

Некоторые страны ЕС будут против лишения этого права
Сергей ЧИКОВ
Боррель призвал принимать решения по внешней политике Евросоюза большинством голосов

Боррель призвал принимать решения по внешней политике Евросоюза большинством голосов

Фото: REUTERS

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предложил отказаться от механизма права вето в решениях по внешней политике Евросоюза и перейти к принятию решений, исходя из большинства голосов.

“Я поддерживаю принятие решений во внешней политике Евросоюза квалифицированным большинством. Но проблема в том, что, чтобы отменить принятие решений путем консенсуса, нужен консенсус”, – заявил Боррель на экспертной конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции.

Также он отметил, что многие страны негативно отнесутся к возможному лишению их права вето на инициативы большинства. Напомним, издание Newsweek, ссылаясь на недавнюю утечку секретных документов Пентагона, заявило, что как минимум десять стран Евросоюза не желают поддерживать киевский режим и не в состоянии делать это из-за экономических проблем в своих странах.

Профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси считает, что западные союзники Киева отдают Владимиру Зеленскому не более шести месяцев на достижение приемлемых успехов в зоне спецоперации. Затягивание конфликта, по его мнению, угрожает политическими и экономическими последствиями для их стран.