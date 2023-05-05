Боррель предложил отменить право вето стран Евросоюза в решении внешнеполитических вопросов

Боррель призвал принимать решения по внешней политике Евросоюза большинством голосов Фото: REUTERS

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предложил отказаться от механизма права вето в решениях по внешней политике Евросоюза и перейти к принятию решений, исходя из большинства голосов.

“Я поддерживаю принятие решений во внешней политике Евросоюза квалифицированным большинством. Но проблема в том, что, чтобы отменить принятие решений путем консенсуса, нужен консенсус”, – заявил Боррель на экспертной конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции.

Также он отметил, что многие страны негативно отнесутся к возможному лишению их права вето на инициативы большинства. Напомним, издание Newsweek, ссылаясь на недавнюю утечку секретных документов Пентагона, заявило, что как минимум десять стран Евросоюза не желают поддерживать киевский режим и не в состоянии делать это из-за экономических проблем в своих странах.

Профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси считает, что западные союзники Киева отдают Владимиру Зеленскому не более шести месяцев на достижение приемлемых успехов в зоне спецоперации. Затягивание конфликта, по его мнению, угрожает политическими и экономическими последствиями для их стран.