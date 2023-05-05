Боррель заявил, что чувствует себя министром обороны, а не главой дипломатии Евросоюза

Боррель не ожидал, что будет столько времени уделять вооружениям и снарядам на своей должности Фото: REUTERS

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Киеве не видят условий для дипломатического решения конфликта на Украине и призывают западных союзников к продолжению военной помощи.

“К сожалению, на Украине сейчас время не для дипломатических разговоров о мире, а для военной поддержки”, – заявил Боррель на экспертной конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции.

Дипломат заявил, что чувствует себя министром обороны Евросоюза, а не главой дипломатической службы. Он отметил, что никогда не думал, что будет столько времени обсуждать вооружения и поставку боеприпасов на своей должности.

Напомним, ранее на этой конференции Боррель назвал мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине “простым набором благих пожеланий” и призвал сосредоточиться на военной поддержке ВСУ.

Из недавней утечки секретных документов Пентагона стало известно, что некоторые страны Евросоюза уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.