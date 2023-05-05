Боррель: ЕС считает план Зеленского единственно верным решением по украинскому конфликту

Боррель заявил, что в Европе не воспринимают мирный план Китая всерьез Фото: REUTERS

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Европе считают единственно возможным вариантом дипломатического решения конфликта на Украине план Владимира Зеленского, а мирный план Китая не воспринимается всерьез.

“Есть только один мирный план по Украине - план Зеленского. Китайский план - это просто набор благих пожеланий. <...> Давайте смотреть реально, сейчас мы должны поддерживать военные усилия Украины”, – заявил Боррель на экспертной конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции.

Напомним, издание Newsweek, ссылаясь на недавнюю утечку секретных документов Пентагона, сообщило, что целых десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.

В МИД Украины признают, что не все политики в Европе считают позицию Борреля верной, и могут продавить идею о компромиссе с Россией в случае провала предстоящего контрнаступления украинской армии.

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что западные союзники Киева используют этот конфликт для ослабления России, а также подчеркивает, что власти Украины признают неизбежность поражения в случае прекращения военной помощи ВСУ.